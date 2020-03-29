Відома співачка Світлана Лобода показала домашню прогулянку зі старшою донькою на вулиці

В цей раз знаменита артистка показала себе в домашньому вигляді під час невеликої прогулянки з Євангеліною. На сторінці в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала в розділі Сторі цілу серію кадрів, повідомляє Politeka.

Під час прогулянки знаменита артистка позувала в незвичайній теплій куртці червоного кольору з кольоровим принтом у формі яскравих квітів, акуратно причесаним назад волоссям і без макіяжу.

При цьому в самому відео вона розповіла, що на вулиці дуже гарна і тепла погода, тому вона зі старшою донькою Євою прогулялася і подышала свіжим повітрям. Поруч зі щасливою мамою здалася і дівчинка підросла з щасливою посмішкою на обличчі.

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила стильний кадр, на якому позувала в одне лише шовковій піжамі пастельного відтінку, розшитий мереживом. Значна зона декольте зірки підкреслила чорною вишивкою, також як і воріт халата під колір її плаття.

Причому підпису зірка розповіла про те, як вона "страждала" через свого імені в дитинстві:

«З дитинства мені здавалося , що ім'я «Світлана» не моє ... немає в ньому того бунтарського духу, кіт був мені завжди притаманний😏 в школі мене почали називати прізвища , і я була цьому дуже рада т до вважала її ємною і гучною))) донині мене запитують справжнє прізвище- «Лобода»😇 А я дуже пишаюся тим, що мені вдалося зробити прізвище мого батька - брендом!😉 😇 А вам подобається Ваше прізвище ? що ви знаєте про неї ?», – інтригуюче підписала співачка.

Шанувальники тут же відреагували на пост зірки:

«Я думала навпаки Вам не подобається, коли за прізвищем називають🌸», «Саме світле ім'я☀️☀️☀️», «Незрівнянно красива, як завжди! ❤️❤️❤️😍😍😍», «Ох яка гарненька 😊», «Похвала», «Гарне ім'я👍».

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