Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала яскравим видом на архівному фото
Зараз зірка перебуває на карантині і скасувала масові заходи, концерти і безліч нових зйомок. Проте, все це не заважає їй залишатися активним користувачем мережі і влаштовувати тренування для підтримки фігури в формі, а шкіру в порядку, пише Рoliteka.net.
Прихильниці зірки дуже люблять слухати про секрети догляду за сообой, правила харчування Віри і основних вправах, які вона робить на заняттях. При цьому на фан-акаунтах в Instagram фанати також часто діляться архівними фото Віри, зроблені ще багато років тому.
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Щоб показати іншим, як виглядала Брежнєва багато років тому, шанувальники представили архівне фото молодої співачки, на якому вона позувала з бронзовою засмагою на обличчі і привітною посмішкою. Причому зірка була одягнена зовсім звичайно і без надмірностей.
Судячи по знімку, відмінно видно: худою зірка була завжди, а також хірургічних втручань, для того, щоб "виправити обличчя", вона не скоювала. Користувачі мережі залишилися в захваті від нового кадру, зазначивши, що зірка виглядає дуже молодо.
Раніше, як виявилося, зірка звернулася за допомогою до психолога, щоб розповісти, як тепер треба жити з коханим під час карантину і не розсваритися, як це в багатьох буває.
За словами Віри, вона має намір допомогти шанувальникам разом з психологом і навіть проведе спеціальний ефір. У домашньому ролику Віра з'явилася в природному вигляді без макіяжу і в білій майці. На тлі також видно, як виглядає кімната зірки. Однак, головна родзинка відео - це спів Віри під час якого вона показала свого чоловіка.
«Як мирно існувати в умовах карантину, пропоную дізнатися завтра у прямому ефірі, що я зроблю з сімейним психологом @ludmila.petranovskaya в 12:00(за київським часом) Я впевнена, що для кожної сім'ї ця інформація буде корисною)», – написала зірка
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