Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала яскравим видом на архівному фото

Зараз зірка перебуває на карантині і скасувала масові заходи, концерти і безліч нових зйомок. Проте, все це не заважає їй залишатися активним користувачем мережі і влаштовувати тренування для підтримки фігури в формі, а шкіру в порядку, пише Рoliteka.net.

Прихильниці зірки дуже люблять слухати про секрети догляду за сообой, правила харчування Віри і основних вправах, які вона робить на заняттях. При цьому на фан-акаунтах в Instagram фанати також часто діляться архівними фото Віри, зроблені ще багато років тому.

Щоб показати іншим, як виглядала Брежнєва багато років тому, шанувальники представили архівне фото молодої співачки, на якому вона позувала з бронзовою засмагою на обличчі і привітною посмішкою. Причому зірка була одягнена зовсім звичайно і без надмірностей.

Судячи по знімку, відмінно видно: худою зірка була завжди, а також хірургічних втручань, для того, щоб "виправити обличчя", вона не скоювала. Користувачі мережі залишилися в захваті від нового кадру, зазначивши, що зірка виглядає дуже молодо.

Раніше, як виявилося, зірка звернулася за допомогою до психолога, щоб розповісти, як тепер треба жити з коханим під час карантину і не розсваритися, як це в багатьох буває.

За словами Віри, вона має намір допомогти шанувальникам разом з психологом і навіть проведе спеціальний ефір. У домашньому ролику Віра з'явилася в природному вигляді без макіяжу і в білій майці. На тлі також видно, як виглядає кімната зірки. Однак, головна родзинка відео - це спів Віри під час якого вона показала свого чоловіка.

«Як мирно існувати в умовах карантину, пропоную дізнатися завтра у прямому ефірі, що я зроблю з сімейним психологом @ludmila.petranovskaya в 12:00(за київським часом) Я впевнена, що для кожної сім'ї ця інформація буде корисною)», – написала зірка

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