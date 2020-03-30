Відома співачка Тіна Кароль показала, як займається йогою в спортзалі

Артистка показала чергову насичене тренування і здивувала розтяжкою під час своїх занять. Зазначимо, останнім часом Тіна почала активно ділитися відеозаписами в розділі Сторі, зробленими під час ранкових пробіжок, занять зі скакалкою і розтяжки, повідомляє Politeka.

В цей раз на серії кадрів співачка представила на новому ролику, як займається вранці в одному топі яскравого кольору на тонких бретельках і лосинах з високою посадкою. Тіна показала себе перед об'єктивом без макіяжу і, абсолютно не звертаючи увагу на камеру, почала демонструвати частину занять.

Можна помітити, що Тіна воліє не тільки силові вправи, вона більше уваги приділяє розтяжці і спокійним вправ з йоги.

Сама артистка вже говорила, що кожен новий день зустрічати з позитивом і бадьоро проводити його, «йти на зустріч своєму страху і не згортати».

Раніше на офіційному фан-акаунті Тіни з'явився стильний кадр під час якого вона позувала з колегою. На знімку Тіна позувала в акуратному оксамитовому вбранні з глибоким декольте і спущеними бретельками. Облягає її фігуру тканина дуже вдало підкреслила стрункі форми співачки.

Шанувальники відразу ж почали коментувати побачене, а також нахвалювати новий образ Тіни, який їм припав до душі:

«Богиня💖», «Поруч», «Офігенна 🔥👍», "Вау, стала ще молодше", "А хто раз 😍😍😍😍😮😮", «Добре😻😻», – відповіли коментатори.

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