Известная певица Тина Кароль показала, как занимается йогой в спортзале

Артистка показала очередную насыщенную тренировку и удивила растяжкой во время своих занятий. Отметим, в последнее время Тина принялась активно делиться видеозаписями в разделе Стори, сделанными во время утренних пробежек, занятий со скакалкой и растяжки, сообщает Politeka.

В этот раз на серии кадров певица представила на новом ролике, как занимается утром в одном топе яркого цвета на тонких бретельках и лосинах с высокой посадкой. Тина показала себя перед объективом без макияжа и, совершенно не обращая внимание на камеру, принялась демонстрировать часть занятий.

Можно заметить, что Тина предпочитает не только силовые упражнения, она больше внимания уделяет растяжке и спокойным упражнениям из йоги.

Сама артистка уже говорила, что каждый новый день следует встречать с позитивом и бодро проводить его, «идти на встречу своему страху и не сворачивать».

Ранее на официальном фан-аккаунте Тины появился стильный кадр во время которого она позировала с коллегой. На снимке Тина позировала в аккуратном бархатном наряде с глубоким декольте и спущенными бретельками. Обтягивающая ее фигуру ткань очень удачно подчеркнула стройные формы певицы.

Поклонники сразу же принялись комментировать увиденное, а также нахваливать новый образ Тины, который им пришелся по душе:

«Богиня💖», «Рядом», «Офигенная 🔥👍», "Вау, стала еще моложе", "А кто раз 😍😍😍😍😮😮", «Хорошо😻😻», – ответили комментаторы.

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