Популярна українська виконавиця Оля Цибульська блиснула розкішним тілом у вбранні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Якщо б я була морозивом – то з яким смаком? P. S. Влаштувала собі вдома тропіки. Приєднуйтесь!», - йдеться в повідомленні.

На самих знімках Цибульська позує в облягаючому блакитному вбранні з екстремальним вирізом, який підкреслює її розкішні форми.

«Красуня», «Ось це фигуряя, я розумію», «шикарна просто», «ось це бубочка», «солодка і красива», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Оля Цибульська блиснула ідеальним тілом в одному халаті.

«Кішки! Яка пара найкрутіша? 👠 Надихнулася нашим челенджем в Сторіс і перебрала шафа. Закінчиться карантин - «вигуляю» все і відразу! Що з цього ти б вибрала для побачення? Хелп! 💋», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Цибульська позує спершу в халаті, потім в різних сукнях і врешті в одному боді і туфлях з високим каблуком. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ух, кішечка яка», «хто взагалі дивиться на ту взуття», «офігєть», «які красиві ніжки», «ноги – бомба», «кому взуття – а мені ноги сподобалися», - пишуть вони.

Нагадаємо, Цибульська у прозорому вбранні показала, ніж її нагородила природа

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