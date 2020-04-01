Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина порадувала фанатів новими пікантними знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, Катерина позує у ванній в елегантному облягаючому вбранні на тлі дзеркала. Саме фото вона вирішила ніяк не підписувати, однак прихильники кинулися його коментувати.

«Цей погляд вбиває мене)», «Катюша ти дієш на людей настільки позитивно слів немає. Забуваю всі ці проблеми приголомшлива Харизма!», «Не вийти і не зайти замурували деманы», «Струнка, як лань», «завжди радий бачити красиву дівчину», - пишуть вони.

До цього ми писали, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала нові фото в Instagram

На фото Катерина позує в чорних штанях, швидше за все шкіряних, а також кофті і кросівках. Вона сиділа на підлозі, який викладений чорною плиткою. Волосся Боярська залишила розпущеним. Під кадрами дівчина нічого не написала, крім одного сердця.

Фанати встигли поставити більше 200 лайків і написали кілька коментарів:

"Кішечка", "Краса", "Друге фото просто вогонь, імпозантність зашкалює", "Супер красуня як завжди", "Тобі дуже пасує чорний колір", "На карантині?", "Чому ти в прямий ефір не виходиш?", "Давно Вас не було, дуже красива і мила", "Дівчина, а чому ви така гарна?".

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