21-річний онук примадонни Дені Байсаров вирішив кардинально змінити свій імідж

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Дені Байсаров процес перетворення показав у своєму особистому Instagram.

В умовах карантину онук Алли Пугачової вирішив попрощатися зі своєю шевелюрою і обстриг волосся.

Він поставив камеру перед собою, взяв у руки машинку для стрижки і поголився налисо, а відеоролик опублікував в Instagram Stories.

Варто відзначити, що син Крістіни Орбакайте голився таким чином, щоб продемонструвати, як виглядають на ньому і інші стрижки.

Сам же Дені Байсаров зізнався, що йому просто нудно сидіти вдома на карантині, тому вирішив себе і своїх фанатів у соцмережах розважити стрижкою волосся.

Раніше ми розповідали про те, що Орбакайте показала свого ангела на карантині. Внучка примадонни і дочка Христини Орбакайте 30 березня святкувала свій День народження, їй виповнилося 8 років.

У цьому році у Клавдії Земцової не було шикарного свята. Іменинниця разом з мамою перебуває вдома на карантині.

Крістіна Орбакайте ніжно привітала дочка в соцмережах. Вона подбликовала фото доньки на своїй сторінці в Instagram, і написала привітання.

«Мій ніжний ангел з характером Овна...» — звернулася Орбакайте до дочки.

Не втрималася, щоб не привітати внучку і Алла Пугачова. У коментарях до посту Христини вона написала: «З днем народження, крапелька моя!».

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

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