Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук зібрався провести закриту онлайн-вечірку

Як передає Politeka.net, про умови він розповів на своєму Instagram-сторінці.⠀

"Кожен з вас може вийти в ефір, пограти в ігри і виграти чудові призи.

Умова проста: будьте поруч зі своєю другою половинкою і можливо саме вам пощастить P. S. У нас буде secret celebrity", - повідомив він.



Також Остапчук зазначив, що на такій унікальній вечірці охочі зможуть приготувати онлайн-коктейль, пограти зі своєю другою половинко в гру "Бісиш" і навіть заспівати в караоке.





"Go підбухувати разом", - запропонував він.

Користувачі мережі схвалили таку ініціативу шоумена, але деякі і засудили його за пропаганду алкоголю.



" Вже чекаю не дочекаюся", "Цікаво подивимося, спасибі", "Відразу видно досвідчений тамада. Сподіваюся викуп нареченої буде", "Володимир, навіщо не пропагувати здоровий спосіб життя? Зараз необхідно, як колись правильно харчуватися і стежити за своїм здоров'ям!!!!", - писали його підписники під постом.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук розлучився з дружиною Оленою Войченко після 12 років шлюбу.

Самі подружжя причину розставання називати не стали. Пара зізналася, що вдячна один одному за роки, проведені разом.

Нагадаємо, Остапчук та Різатдінова знову разом після "Танців з зірками".

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