З'явилася інформація, що у світі зросла кількість розлучень, нібито через те, що пари змушені безвилазно сидіти один з одним вдома на карантині

Стало цікаво, як українські сімейні знаменитості справляються з цією проблемою, пише "КП в Україні".

Так, співачка Тоня Матвієнко розповіла, що з чоловіком, учасником "Голосу країни" Арсеном Мірзояном, намагаються не з'ясовувати стосунки при дітях (у них є спільна 4-річна дочка Ніна, а також у Арсена двоє синів і к Тоні дочка - від першого шлюбу).

"Як і у будь-якої сімейної пари, у нас з Арсеном можуть виникати суперечності: кожен з нас має свій погляд на ті чи інші питання. Але ми намагаємося себе стримувати. Особливо, коли поруч з нами Ніночка... В нашій великій родині є негласне правило: кожен прислухається до думки один одного. І, що головне, поважає її. Тому сварок не буває — все вирішуємо в процесі переговорів", - поділилася співачка.

Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко з чоловіком Владом Топаловим розповіли, що намагаються не допускати сварок, але якщо такі трапляються, то біжать за порадою до батьків.

"Коли ми разом – нам добре, та ми не сваримося. Може бути, тільки через якісь маленьки побутові моменти. Складно сказати, хто першим іде на примирення – я або він – ми робимо це обопільно і намагаємося вирішити всі спірні питання відразу на місці", - поділилася Регіна.

Під час карантину пара дивиться разом серіали, грають з сином, крім того Тодоренко похвалилася своїми кулінарними здібностями, зазначивши, що сидячи вдома намагається частіше радувати чоловіка чимось смачненьким.

А ось співачка Настя Каменських і її чоловік репер Потап навіть трохи зраділи карантину: адже тепер можна більше часу проводити один з одним.

"Специфіка роботи артиста така, що доводиться часто бути відсутніми вдома... Зараз ми насолоджуємося тим, що працюємо в колишньому темпі, але вже поряд один з одним, - поділилася Настя. - Сімейні сварки - це не про нас. Ми як дорослі люди вирішуємо якісь спірні моменти в діалозі. З повагою вислуховуємо один одного і приймаємо спільне рішення".

Співачка Оля Цибульська, яка в шлюбі вже 6 років, але приховує ім'я чоловіка, розповіла, що вони домовилися ніколи не сваритися через побут.

"Як тільки ми почали жити разом, домовилися, що побут - не причина для сварки. Якщо тебе бісять його шкарпетки - річ не в них. Просто ти собі брешеш і живеш з тим, кого не любиш", - поділилася Оля.

Крім того, зірка придумала цікаву систему "штрафів": за кожний прорахунок вона стягує з чоловіка якусь суму (звичайно, вони з чоловіком з гумором ставляться до подібного лайфхаку). Також співачка розповіла, що часто балує коханого борщами.

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