Модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2019», показала розкішне тіло в топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує в машині у розстебнутій куртці і топі з вирізом, виставивши напоказ розкішне тіло. На очах у Паші окуляри, які вона знімає і дарує шанувальникам повітряний поцілунок.

«На пробіжку. Завтра вже не побігаємо», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що шанувальники Маргарити Паші не змогли відповісти своєму кумиру, оскільки кадри були викинуті в Сторіс.

До цього ми писали, що українська модель Маргарита Паша показала гарячий кадр в Instagram.

На фото Паша позує в шкіряних штанях і піджаку, під яким нічого немає. Маргарита відкрила його руками, щоб посвітити своїми грудьми. Ширінка на штанах у неї теж була розстебнутій. Модель вирішила залишити волосся зібране у хвіст, а на тлі можна побачити білу стіну.

Маргарита відповіла на запитання під фото, які в неї параметри. Як виявилося, у Паші - 89, 60, 90.

Фанати не змогли прокоментувати або поставити лайки публікації. Все із-за того, що модель опублікувала фото в сторіс.

Раніше ми повідомляли, що модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс України 2019», показала розкішне тіло в облягаючому топі.

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