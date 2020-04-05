Модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2019», показала розкішне тіло в топі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, зірка позує в машині у розстебнутій куртці і топі з вирізом, виставивши напоказ розкішне тіло. На очах у Паші окуляри, які вона знімає і дарує шанувальникам повітряний поцілунок.
«На пробіжку. Завтра вже не побігаємо», - коротко говориться в повідомленні.
Курс валют після вихідних різко зміниться, долар і євро на межі: що буде з гривнею
"Одним двійником менше": Путіну плюнули в обличчя, нова карикатура порвала мережу
Роздягнена блондинка з «Квартал 95» застигла в пікантній позі заради жарких кадрів: «Не соромся...»
У Христини Асмус здали нерви після поставленого діагнозу: «Та в ж**у всіх!»
Уточнимо, що шанувальники Маргарити Паші не змогли відповісти своєму кумиру, оскільки кадри були викинуті в Сторіс.
До цього ми писали, що українська модель Маргарита Паша показала гарячий кадр в Instagram.
На фото Паша позує в шкіряних штанях і піджаку, під яким нічого немає. Маргарита відкрила його руками, щоб посвітити своїми грудьми. Ширінка на штанах у неї теж була розстебнутій. Модель вирішила залишити волосся зібране у хвіст, а на тлі можна побачити білу стіну.
Маргарита відповіла на запитання під фото, які в неї параметри. Як виявилося, у Паші - 89, 60, 90.
Фанати не змогли прокоментувати або поставити лайки публікації. Все із-за того, що модель опублікувала фото в сторіс.
Раніше ми повідомляли, що модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс України 2019», показала розкішне тіло в облягаючому топі.
Нагадаємо, скандальна Міс Україна зняла одяг і показала, ніж заробила титул
А ще Politeka повідомляла, що скандальна Міс Україна ледве втиснула форми в облягаючий топ
Також Politeka писала, що скандальна Міс Україна в наряді без білизни показала, ніж її нагородила природа