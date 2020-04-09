Зірка тревел-шоу "Орел і решка" і інста-блогер Настя Івлєєва показала, в яких умовах живе з репером Элджеем

Як повідомляє Politeka.net, зірка похвалилася своїми хоромами на сторінці в Instagram.

З приходом весни хочеться якомога більше часу проводити на вулиці. Навіть в умовах карантину можна поніжитися під теплими променями, якщо є приватний будинок. Цією можливістю і скористалася Настя Івлєєва.

На одній з фотографій дівчина розвалилася в люльці-гойдалці й поправляє волосся. На ній рожевий світшот, сірі спортивні штани і червоно-білі кросівки.

На іншій фотографії в гойдалці розвалився її чоловік, репер Элджей (справжнє ім'я - Олексій Узенюк). На задньому фоні видно приватний будинок в європейському стилі, а також два автомобілі. Один з них - дорогий спорткар марки BMW.

На інших фотографіях Настя Івлєєва показала, що балує себе світлим пивом з великого келиха. "Весна", - підписала вона публікацію.

"Просто пивчанский 😍"; "Красуня:)"; "Элджей такий ошатний будинку😁"; "Нарешті Леху вивела погуляти😂😂😂😂"; "Насть, вже добре, давай далі роздягайся, уже майже літо, а мені потрібно новий постик викласти😘😘😘".

Раніше Настя Івлєєва знялася в новому незвичайному образі. на знімку Ивлеева позує лежачи, показавши на камеру розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її фанатів.

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