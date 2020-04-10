Знаменита українська модель Анастасія Субота затужила за сонцем і морем і поділилася відвертим фото з відпочинку

Володарка титулу Міс Україна Всесвіт-2019, як і багато інших зараз, вже втомилася від карантину і встигла скучити за подорожей. Як повідомляє Politeka.net, красуня вирішила згадати про те, як ще не так давно грілася на сонечку на екзотичному курорті.

У своєму Instagram Субота поділилася сонячним фото з відпочинку на тропічному пляжі. На фото модель позує на балконі в крихітному ніжно-салатовий купальнику і вільній літній сорочці.

Модель сидить на перилах балконного огородження, млосно закинувши руки за голову і піднявши обличчя назустріч сонцю. У підписі до фото Субота зізналася, що сумує за тими часами.

В коментарях шанувальники красуні засипали її компліментами.

«Розкішна», «Бережи себе, королева», «Красиві ніжки», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Субота поділилася знімком, на якому вона позувала у красивому вбранні, який наголосив всі достоїнства її фігури.

Модель з'явилася в чорній блузі з вирізом в пікантному місці. Наряд оголив ніжну шкіру української знаменитості. Пишні рукави виділилися на руках Анастасії, а контрастна біла вишивка додала родзинку.

Також на красуні була екстремально коротка шовкова спідничка, яка облягла її красиві стегна, а також тонку талію.

Анастасія була на підборах, і витягла ніжки, стоячи на сходах.

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