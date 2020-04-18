Артистки нічого і нікого не соромляться

Українські зірки абсолютно не соромляться викладати фото, на яких вони позують без макіяжу

Таким чином знаменитості показують, що не варто соромитися своєї натуральної краси і закликають жінок полюбити себе такими, які вони є, пише Рoliteka.net. Давайте подивимося на цих сміливих зірок, які зараз проводять час у самоізоляції.

Відкриває список 53-річна актриса Ольга Сумська. Зірка виглядає просто чудово, тому абсолютно не соромиться викладати фото без косметики.

Українська співачка Оля Полякова також обходиться без макіяжу. Зірка зачаровує натуральною красою і гідна тільки компліментів.

32-річна співачка Настя Каменських викладає фото без косметики і отримує масу компліментів своїй натуральній красі.

Телеведуча Маша Єфросиніна дозволяє показати себе справжню, при цьому вид у неї чарівний.

36-річна телеведуча Катя Осадча часто радує фото без мей-апа. Зірка стала викладати подібні знімки частіше, перебуваючи на карантині.

Співачка Даша Астаф'єва нерідко публікує фото без макіяжу, хоча їй дуже пасує натуральність.

Ось такі вони натуральні красуні українського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, Ольга Полякова влаштувала справжній батл з Дашею Астаф'євою.

Обидві з'явилися в прямому ефірі на сторінці в Instagram.

Дівчата зіграли в «Правду чи дію», в процесі якої відповідали на різні провокаційні питання, а також виконували завдання одна одної

Так, дівчата намалювали монобровь, замалювали чорним фломастером зуби, цілували в «п'яту точку» своїх вихованців, а в самому кінці ефіру зняли ліфчики і засвітили свої груди.

Раніше повідомлялося, що Настя Каменських стежить за собою в самоізоляції, а також зайнялась записом жартівливих роликів для підліткової програми "Тік-Ток".

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

Як повідомляла Politeka, Каменських забула про сором і оголила своє головне багатство.

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