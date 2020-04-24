Відома американська співачка і актриса Дженніфер Лопес порадувала шанувальників вологим образом

На фото Лопес сиділа в басейні в закритому купальнику білого кольору. Волосся в цей раз у Дженніфер були розпущеним, а сама вона дивилася кудись убік. На розмитому фоні можна побачити газон і дерева. Про це пише Politeka з ссылкойй на сторінку знаменитості.

"Мати Земля. Усвідом, як ти до неї ставишся. Любіть її і вона збереже вас назавжди. Щасливого Дня Землі", - підписала фото Джей.

Фанати написали безліч коментарів і поставили майже 2 мільйони лайків за п'ять годин, відзначаючи, які великі у Ло форми.

Повідомлялося, що 50-річна американська співачка і зірка Голлівуду Дженніфер Лопес зворушила фото з 12-річною дівчинкою.

Зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з донькою свого 44-річного нареченого, бейсболіста Алекса Родрігеса, Еллою. Джей привітала дівчинку з днем народження і коротко розповіла історію їхнього знайомства.

На фото Лопес, з закритими очима, ніжно обняла Еллу і пригорнула до себе. Дівчинка, у свою чергу, притулилася головою до Джей і поклала руки їй на плече.

Повідомлялося, що популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес поділилася пікантними знімками, присвяченими свята Пасха.

На знімку Джей Ло з'явилася в шкіряній міні спідниці, оголивши свої стрункі ноги. До голові співачки в фотошопі приробили вушка. На другому знімку зірка лежить на підлозі в трусиках і светрі яскравого рожевого кольору. Лопес схрестила ноги, засвітивши пружну «»п'яту точку» і прес.

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