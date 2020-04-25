Відома співачка Аліна Гросу здивувала жарким відео з гарячим красенем, роздягненим до пояса

Як відомо, артистка не так давно зізналася у своєму цікавому положенні вельми символічно - на перше квітня. Після цього артистка не стала коментувати правда вона вагітна, замість цього Аліна привертає увагу підбіркою різних пікантних роликів. Цього разу зірка представила незвичайне відео з чоловіком, повідомляє Politeka.

Так, Аліна пожартувала над шанувальниками незвичайним чином. Співачка вирішила забратися на руки до артиста і показати, як треба швидко худнути. Як відомо, останнім часом з-за карантину багато зірок почали розповідати, як правильно худнути, харчуватися і займатися собою вдома.

Однак Гросу, замість чергових рад вирішила підняти настрій фанатам, показавши блискавичний спосіб «схуднути»:

«А як скидаєте вагу на самоізоляції ви?», - жартівливо зазначила Аліна.

Шанувальники тут же відреагували:

«Я виключно набираю», «Хаха прикольно)», «Аліна, а який у вас ріст?», «Цікава ідея ...😂🤣😉🤭👍», «Клас», «Ого, не очікувала його побачити)», «І скільки скинувши😂😂», «😂😂😂😂😂😂Ідеально», «Супер ідея...😂😂😂», «,Аліну гросу непотрібно було кидати, це не скидання ваги».

До цього у інтерв'ю артистка розповіла, що зараз вона з чоловіком разом прибирає, готує. Іноді вони самоизолируются і знаходяться один без одного:

«Я трималася днів 20, а 10 днів – у мене то туди, то сюди. Я можу триматися, коли мені привозять їжу. А коли готую – це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, в мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки», - зізнається Аліна.

Також вона розповіла, як пов'язаний її апетит з вагітністю, про яку вона оголосила на початку місяця.

«Треба ж було мені розуму викласти це 1 квітня. Багато людей зараз запитують, чи вагітна я, але я поки говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так», – туманно пояснила ситуацію співачка.

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