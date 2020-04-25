Відома співачка Тетяна Котова, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», блиснула розкішними формами в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagam зірки.

Так, Котова позує в блискучому купальнику з глибоким вирізом, до непристойності розставивши ноги. При цьому зірка підкреслила форми за допомогою помітного макіяжу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вогонь», «дуже гарно виглядаєш», «бомбезно виглядаєш», «вау, як стирчать», «Ось це обволікає, класна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала спекотний весняний фото в новому іміджі.

Артистка вирішила розповісти, як відпочиває у ресторані за столом, мило посміхаючись перед камерою. Підпису зірка розповіла, що зараз складний карантинний період, тому доводиться багато в чому себе обмежувати, а вона вже давно скучила за прогулянок, ресторанам і активному відпочинку.

Як відомо, Тетяна дуже часто дивує публіку яскравими кадрами з фотосесій, постановочними кадрами, а також особистими фото в сміливих образах. Після того, як співачці довелося залишитися на самоізоляції, дівчина вирішила публікувати багато архівних кадрів з відпочинку в Instagram, щоб підтримувати увагу аудиторії.

Зірка представила один з таких фото, на якому показала всю себе сидячи за столом у білій мереживній кофтині з яскравою посмішкою на обличчі.

Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".

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