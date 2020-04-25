Відома співачка Тетяна Котова, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», блиснула розкішними формами в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagam зірки.
Так, Котова позує в блискучому купальнику з глибоким вирізом, до непристойності розставивши ноги. При цьому зірка підкреслила форми за допомогою помітного макіяжу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Вогонь», «дуже гарно виглядаєш», «бомбезно виглядаєш», «вау, як стирчать», «Ось це обволікає, класна», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала спекотний весняний фото в новому іміджі.
Як відомо, Тетяна дуже часто дивує публіку яскравими кадрами з фотосесій, постановочними кадрами, а також особистими фото в сміливих образах. Після того, як співачці довелося залишитися на самоізоляції, дівчина вирішила публікувати багато архівних кадрів з відпочинку в Instagram, щоб підтримувати увагу аудиторії.
Зірка представила один з таких фото, на якому показала всю себе сидячи за столом у білій мереживній кофтині з яскравою посмішкою на обличчі.
Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".
Як повідомляла Politeka, Тетяна Котова засвітила пишне декольте в спальні: «Яка бажана».
Також Politeka писала, що Тетяна Котова показала пружне тіло на камеру: "не Можна собі відмовляти".