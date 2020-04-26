Зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач зворушливо привітав українців з Днем дочки, похвалившись своєю маленькою принцесою

Відомий український гуморист часто тішить своїх шанувальників милими сімейними знімками в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, Ткач не упустив можливості в черговий раз похвалитися своєю красунею-дочкою та з нагоди свята.

Так, артист опублікував нове спільне фото з маленькою Лізою. На ньому дівчинка сидить у нього на плечах і дуже серйозно дивиться в камеру. Сам Ткач при цьому за звичкою корчить забавну пику. При цьому волосся Лізи на фото виглядає рожевим.

«З Днем донечки)) Люблю тебе, мала», - зворушливо підписав кадр гордий батько.

В коментарях фанати артиста не змогли стримати радості.

«Ви самі класні. я вас обожнюю», «Копія тато», «Дуже милі», «Вітаю. Нехай росте великою і красивою», «А кого тобі ще любити, як не свою кровиночку???Зі святом!», «Ой донечка у вас дуже вигадлива», «Одне обличчя», «дуже Схожа!!! Папка молодець, ювелір))) і чудовий актор!», «Ліза пофарбувала волосся?», «Батькова красуня!», «Не рано волосся почали псувати?!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Ткач опублікував фото, на якому він і його 5-річна донька Ліза дивляться на сонце. Тато і дочка закрили очі, так як сонце світить їм прямо в обличчя. Обидва вони виглядають смішно.

«О, так скоро літо», - написав Ткач.

Шанувальники одразу ж помітили, що у маленької Лізи змінився колір волосся. Видно, що у неї з'явилися рожеві пасма. А ось на попередніх фото дівчинки її волосся світло-русявого кольору. Тобто, батьки пофарбували їй волосся в настільки ранньому віці.

Нагадаємо, підросла дочка Ткача з "Кварталу 95" вразила схожістю зі зоряним батьком.

Як повідомляла Politeka, Кошовий і Ткач із «Кварталу 95» показали, як перетворюються в Юзиків.

Також Politeka писала, що Юрій Ткач із «Квартал 95» похвалився талантом підрослої доньки.