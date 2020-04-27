Фінал шоу «Голос країни-10» розділив українців: поки одні щиро радіють і вітають переможця, інші впевнені, що результати несправедливі

Глядачі обрали переможця вокального шоу в ніч на 27 квітня. Ним став підопічний Тіни Кароль Роман Сасанчин, раніше переможець дитячої версії шоу. Цікаво, що свою участь у проекті Роман починав в команді Дана Балана, але пізніше був "викрадений" Тіною Кароль.

У програмі фіналу кожен з учасників шоу виконав по дві пісні. Другою стала та, з якою вокалісти проходили етапи "сліпих прослуховувань". Так Роман спершу виступив з піснею "Цвіте черешня", яку присвятив матері.

Ставши суперфиналистом, Сасанчин повторив знакову для нього Luna Tu.

Зазначимо, на фінал шоу «Голос країни-10» шанувальники відреагували по-різному.

«Я дуже радий, що Рома став переможцем», «Заслужено. Браво», «Кращий. Молодець. Голосував та підтримував», «Заслужив, значить!! Рада за Тіну!!! аааа, емоції))))», «Ось за кого істинно радий! Молодець!!», «Любимо тебе», «Вітаю», «Ура! Супер! Клас! Мама буде рада», «Молодчина», «Неймовірний голос. Талант», - радіють глядачі шоу.

Однак, не все так задоволені результатом.

«Ви серйозно??? Для мене це шоу просто перестало існувати. Просто шок. Як так??? Були ж набагато сильніші учасники...», «Розчаровані з сім'єю», «Сама не справедлива перемога за всі сезони((( ну друге місце ще так, але не перемога, на жаль!», «Яке розчарування...», «Просто маячня!!», «Я розчарований. Це не справедливо», «Цирк, а не голос», «Дике розчарування», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає: рідкісні фото.

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