У масці та рукавичках модель витворяла таке...

23-річна американська супермодель Белла Хадід здивувала своїм захопленням, знявши весь процес на камеру

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото і відео в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як садить паростки лаванди. Белла постала в брудному і стомленому вигляді - але цілком щасливою.

Так, на кадрах модель в кепці, рукавичках і масці, темно-синіх штанях і гірчичному реглані сидить на колінах на землі, широко розставивши ноги, і копає невелику ямку перед собою, потім кладе туди лаванду, "топчучи" землю.

Незвично бачити гламурну красуню всю в пилюці й бруді, а не в світлі спалахів фотокамер. Задоволена усмішка видає настрій Белли, яку, судячи з усього, все влаштовує.

"Ми нарешті посадили наші 1500 лавандових паростків 😇Пишаємося❤️", - написала Хадід в соцмережі.

Менш, ніж за добу, її пост лайкнули більше 600 000 людей. В коментарях модель розхвалили і засипали компліментами.

"Хороша робота, крихітко 💪❤️"; "Вау, це буде виглядати приголомшливо! Який тип лаванди? 💜"; "будинок будуємо, садимо дерева, тепер ростимо дитину"; "Белла навіть землю красиво копає", - пишуть користувачі.

Раніше ми повідомляли, Белла розбурхала кадрами в "сторіз", на яких стриже чубок подружці. Нудьгуюча на карантині модель вбралася в топ оранжевого кольору з довгими рукавами, засвітивши спокусливі контури бюста, а також широкі сірі штани. Дівчина запитала у шанувальників, чи дозволить хтось із них, щоб вона підстригла їм чубок - "Кому відрізати?.." Як бачимо, вже в наступному кадрі Белла, з гребінцем і ножицями в руці, продемонструвала свій перукарський талант.

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.