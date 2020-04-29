Колишня солістка групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська показала неймовірну зовнішність після схуднення
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
На ньому Мейхер позує в лісі, демонструючи на камеру неймовірну зовнішність. Фотографію зірка вирішила супроводжувати віршем поета Олександра Блока «Вірю в Сонце Завіту…».
«лялька», «неймовірна красуня», «прекрасна ви, прекраные вірші, прекрасні пейзажі», «Красиво сказано», «Тільки у тебе такий незрівнянний погляд з присмаком таємничості», - пишуть її користувачі.
Скасування карантину, прем'єр Шмигаль оголосив рішення після бунтів: "Сьогодні ми відкриємо..."
Важкі бої на Донбасі, сили ЗСУ несуть втрати: "Жоден бронежилет не врятує", кадри з місця атаки
Вихід з карантину, нові правила переказу грошей і обвал долара - головне за ніч
Розповніла Каменських в образі Ротару влаштувала фурор з переодягненим Потапом: "Пугачової стало погано"
Як повідомлялося раніше, екс-солістка групи «ВІА-Гра», українська співачка Надія Мейхер-Грановська поділилася з фотографією відпочинку.
Свіжий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Мейхер зробила селфи, на якому видно, що артистка зовсім схудла і виглядає дуже болісно. Судячи з геопозиции, артистка перебуває у Волочиську Хмельницької області. Як відомо, Мейхер народилася в селі Збручовка, Волочиського району. Ймовірно, на Великдень Мейхер вирішила поїхати до своїх родичів.
«У кожного з нас на світі є місця, Куди ми приходимо на мить усамітнитися», - підписала Мейхер пост рядками з пісні Ігоря Талькова.
Нагадаємо, що Надя Мейхер без білизни влаштувала дикі танці перед дзеркалом: показала свої найсмачніші місця.
Як писала Politeka, Мейхер, Дімопулос, Меганская та інші брюнетки з ВІА Гри засвітили зайве у відвертих вбраннях: фото фатальних красунь.
Також Politeka писала, що спекотна Надя Мейхер шокувала своїми принадами в королівському декольте: "Аж слинки течуть".