Колишня солістка групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська показала неймовірну зовнішність після схуднення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На ньому Мейхер позує в лісі, демонструючи на камеру неймовірну зовнішність. Фотографію зірка вирішила супроводжувати віршем поета Олександра Блока «Вірю в Сонце Завіту…».

«лялька», «неймовірна красуня», «прекрасна ви, прекраные вірші, прекрасні пейзажі», «Красиво сказано», «Тільки у тебе такий незрівнянний погляд з присмаком таємничості», - пишуть її користувачі.

Як повідомлялося раніше, екс-солістка групи «ВІА-Гра», українська співачка Надія Мейхер-Грановська поділилася з фотографією відпочинку.

Свіжий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Мейхер зробила селфи, на якому видно, що артистка зовсім схудла і виглядає дуже болісно. Судячи з геопозиции, артистка перебуває у Волочиську Хмельницької області. Як відомо, Мейхер народилася в селі Збручовка, Волочиського району. Ймовірно, на Великдень Мейхер вирішила поїхати до своїх родичів.

«У кожного з нас на світі є місця, Куди ми приходимо на мить усамітнитися», - підписала Мейхер пост рядками з пісні Ігоря Талькова.

Нагадаємо, що Надя Мейхер без білизни влаштувала дикі танці перед дзеркалом: показала свої найсмачніші місця.

Як писала Politeka, Мейхер, Дімопулос, Меганская та інші брюнетки з ВІА Гри засвітили зайве у відвертих вбраннях: фото фатальних красунь.

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