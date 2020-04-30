Відома українська модель Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", з'явилася в красивому яскравому образі

Зірка опублікувала в Instagram знімок, на якому блищала в рожевому костюмі, пише Politeka.net.

Наряд мав маленький топік, який обтягнув її пружні груди, а його глибоке декольте зробило ще більший акцент на апетитних принадах. На шиї зірки виблискував великий ланцюжок.

Крім того, завдяки довжині топіка можна було насолодитися видами на тонку талію і пружний прес.

Лера Тримала в руці телефон, вона закинула волосся набік. Яскравий макіяж з рожевими тінями і чорною стрілкою, а також з блиском на губах зробили образ соковитіше.

"Якось мені @annchuk дала костюмом на Хто зверху) Він там не засвітився, але засвітився в іншому ролику, який я сподіваюся ви скоро побачите 🙌🏻🔥 Mua: @khomyakovamua", - підписала фото актриса.

За годину пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.

"Ви дуже гарна ❤️😘", "Ось це прес 😍🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лера Товстолес позувала у рожевих кросівках і шортиках, сівши на п'яту точку. Образ Товстолес доповнила весняною курткою і стильними окулярами.

Для більш спокусливого фото, зірка відкрила рот і поклала в нього палець.

Раніше ми писали, що Лера Товстолес позувала в кожушку і чорному купальнику або білизні. Образ модель доповнила чорною шкіряною спідницею.

Волосся у зірки було в цей раз розпущене. Цікаво, що на тлі можна побачити тіні двох жінок - актриси і ще когось.

"3 роки тому. Жінка 2017 року. Тіні просто супер, силует", - підписане фото.

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