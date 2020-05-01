Українська співачка Наталя Могилевська, яка у 2017 році перемогла на шоу "Танці з зірками", вирішила згадати колишнє

Артистка опублікувала архівне фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. Наталія позувала в синьому платті, витягнувши ніжки.

Красуня була на руках свого партнера Ігоря Кузьменка, з яким здобула перемогу на проєкті.

Помітно, як пара відмінно тримається, а, зокрема, Наталя - з рівною спинкою.

"Всіх моїх колег, закоханих, натхнених, що вічно шукають, танцюючих і які живуть у вічному польоті вітаю з днем танцю на планеті Земля! Нехай оберігають вас ваші танцюючі ангели і нехай народжується для вас найпрекрасніша музика в світі", - написала Наталя.

За 15 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Королева 💋", "Вогонь", "Танці - це життя", "Наталя, Ви красуня, і така молодець. Успіхів Вам у всьому 👍😍", "Талановита!", "Шикарна😘😍🔥❤️💞💋💋💞", "Суппппер розтяжка!!!!...Наталка-талановита в усьому!!!!👍👏👏👏", "Богиня!😍🔥😘❤️💞💋👍💋💞❤️😘🔥😍🔥", "Красуня і розумниця, одна з найбільш щирих і справжніх в українському шоу-бізнесі😊", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська в спеціальному інтерв'ю в шоу Потапа і Позитиву 2POPODCAST розповіла, чому припинила продюсерську діяльність.

За словами зірки, вона не могла в належній мірі керувати артистами і змушувати їх що-небудь робити. Тому артистка вирішила, що більше ніколи і ні для кого не стане продюсером.

"Для жінки це дуже жорстокий бізнес», – зазначила Могилевська.

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