Українська співачка Злата Огневич просто зачарувала своєю зовнішністю

Красуня часто публікує фото в своєму Instagram, деякі з них дуже гарячі, пише Рoliteka.net. Так, на одному з останніх знимків зірка позувала в легкому платті в горошок.

Вбрання з одного боку було скромним, але з іншого - дуже сексуальним. Вся справа в тому, що пікантності образу Злати додало відверте декольте. Ймовірно, співачка вирішила не надягати білизну під одяг.

Злата мило посміхалася, дивлячись у камеру, вона злегка нахилила голову і в підсумку фото вийшло неймовірним.

"Поговоримо про маленькі радощі? 😌 Моя радість - це катання на вело, відчуваю крила за спиною і повну свободу🕊🌿 Літо - той самий час для нічних прогулянок! )))) Ваші маленькі радощі - які вони на смак? Розкажіть мені! 😘 Ті відповіді, що найбільше сподобаються, отримають приємні і корисні подарунки від мене.

Поїхали ♨️ ", - написала Злата.

За 10 хвилин пост зібрав понад 500 лайків та багато коментарів.

"Дуже красива ти", "Чарівна як завжди 😍🔥💕", "Радість - це коли діти щасливі і вони поруч. 🤗", "Яка Ви красива 👍❤️😍", "Написання віршів і котики 😍", "Моя радість це грати у футбол 👌🔥😍, там я відчуваю себе дуже добре і комфортно ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич постала в легкому білому платті в горошок.

Глибоке декольте наряду трималося на гудзиках, завдяки чому не було видно інтимного.

Під, начебто скромне, плаття Злата не одягла білизни, що було видно неозброєним поглядом.

Співачка всіляко вигиналася, щоб вигідно продемонструвати гарні форми і струнке тіло.

Нагадаємо, що Злата Огневич скинула весь одяг і вразила нескромними танцями під дощем: «Ковбасить не по-дитячому».

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