Яка ж вона красуня

Зірка серіалу «Величне століття» Нур Феттахоглу стала обличчям популярного бренду

Свіже фото, яке доводить це, з'явилося на сторінці актриси в Instagram, передає Politeka.net. На фото акторка з'явилася в гарній сукні на одне плече. Її красиві плечі були оголені, поки красуня дивилася в дзеркало. Обличчя Феттахоглу на фото виглядає просто ідеально – вона як богиня, що зійшла з небес. Так описали свої почуття шанувальники в коментарях.

«Деякі речі дуже цінні для мене, моєї дочки, моєї сім'ї, моєї роботи», - написала актриса під постом, який присвячений співпраці з брендом косметики L'oreal Paris.

«Крем перевіряли? Раптом Хюррем туди отрути нафігачила», - пожартувала одна з прихильниць актриси в коментарях.

Решта почали обдаровувати зірку компліментами. За годину пост актриси зібрав майже 30 тисяч лайків.

«Ти знову прекрасна, як зазвичай», «Я сумую за твоїми оновленнями», «Я твій фанат з Великобританії. Ви просто дивовижна людина», «Я тебе дуже сильно люблю», «Ти прекрасна», «Колір волосся добре підходить», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 39-річна актриса нечасто балує шанувальників особистими знімками, тому кожен новий кадр зірки стає для фанатів справжнім подарунком. На Великдень Нур опублікувала знімок, де щасливо сміється разом зі своєю дочкою – чотирирічною Елісою Гюзин.

Нагадаємо, що схожість Нікітюк з Роксоланою з "Величного століття" ошелешила мережу: "Це моя сестра".

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