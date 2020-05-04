Українська модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, показала розкішну фігуру в крихітному білизна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт зірки в Instagram.

Так, Логунова позує в латексних черевиках і крихітному білизна, демонструючи бездоганну фігуру. В руках зірка тримає дві половинки грейфрута, замріяно дивлячись у камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Якщо дуже хочеться – можна на ніч і з'їсти грейфрут, що тут такого», «вогонь!», «бомбезно виглядаєш», «вау, яка краса!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, З1-річна модель і инстадива Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, показала, як щедро нагородила її природа.

Красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому образі. Поліна приміряла ефектна нижня білизна і прийняла жарку позу заради розбурхує знімка.

Гаряча брюнетка присіла на краєчок крісла і широко розставила ноги, прикривши зону декольте розпущеним волоссям. Стрункі спортивні ніжки можуть позбавити сну кого завгодно. Усміхнена Поліна відвела погляд убік. Приємне освітлення і мінімалістичний стиль в інтер'єрі доповнили казкове фото.

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