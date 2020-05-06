40-річна українська телезірка, ведуча проекту "Х-фактор" Дар'я Трегубова збентежила постільною фотосесією

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому образі. Красуня вляглася в ліжко в темній маєчці (або пеньюарі, більш точно неможливо розгледіти) і позувала на животі, спершись на лікті. Пишний бюст Трегубової так і норовив "втекти" з затісного декольте.

Чорно-білі знімки найкраще передають настрій. На одному з них у Дар'ї задумливий вигляд, вона сплела пальці і прочинила рот, спрямувавши погляд кудись у порожнечу. Локони ніжними хвилями впали їй на плечі. На іншому - настрій ведучої різко змінився: вона відкинула волосся назад, зухвало глянула вгору і на її обличчі заграла широка посмішка.

"Доброго ранку! Сьогодні один з найбільш вдалих днів місяця для будь-яких починань (за місячним календарем😉) Так що робіть те, що давно відкладали. Я теж буду))", - підписала знімки зірка.

За годину пост лайкнули майже тисяча людей, а ведучу засипали компліментами.

"😍Красива!"

"Ви наше гарне українське сонечко!❤️"

"Молодець, Даша!будемо починати вдало)"

"Свято якесь"

Раніше ми повідомляли, Трегубова в неймовірно відвертому і красивому вбранні проанонсувала "прямий ефір", в якому буде читати вірші. Для залучення уваги користувачів, зірка вибрала блузу з мегавідкритим декольте і сині джинси. Примітно, що вона "забула" вдягти спідню білизну, тому всі її вигини і округлості як на долоні.

"Щиро вдячний Вам за Вашу творчість! Ви робите добру справу! Бажаю творчого натхнення, завжди гарного настрою!"; "💓 Красуня👍"; "Гарне фото. Шикарна Даша 🌹"; "Яка пристрасть!", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

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