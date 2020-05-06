Зірка студії Квартал 95 Юрій Ткач розчулив українців забавним відео зі своєю донькою Лізою
Як повідомляє Politeka.net, артист поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram. На відео вони з Лізою сидять в машині, закриваючи свої обличчя масками. В якийсь момент тато з донькою вирішують зняти їх, при цьому демонструючи глядачам навмисно перекошені незадоволені обличчя.
При цьому Ткач незадоволено фиркає, а його дочка смішно повторює рух за татом.
«А як ви виглядаєте під маскою?», - цікавиться гуморист у підписі до відео.
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Українці тут же взялися коментувати ролик.
«Ахаха Юра, вибач, але...Ліза зе бест!», «Клас) які ж Ви прикольні)», «Така гарна дівчинка», «Копія тата», «Двоє зі скриньки, однакові з особи», «Які злі», «Яка все-таки артистична дівчинка росте», «Це ж треба бути такою», «Актрисою! Ну смішні ж обидва!!! Ще й схожі, як дві краплі води!», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Ткач насмішив українців фотографією з оригінальним «зброєю». На знімку Ткач стоїть біля вікна, озброївшись сушеної щукою. Ткач робить вигляд, ніби «прицілюється», помітивши за кадром щось страшне.
«Потрібно бути завжди напоготові…і не попадатися на гачок)))», - з гумором підписав фото артист.
Нагадаємо, Ткач із "Квартал 95" показав свою дочку-заміну Полякової, відео підірвало мережу.
Як повідомляла Politeka, Полякова у міні-сукні засмущала Кошового і Ткача з "Квартал 95", гаряче фото.
Також Politeka писала, що Ткач і Кошовий із Квартал 95 несподівано вляпалися в скандал.