Українська співачка Злата Огневич просто зачаровує своєю красою

Зірка опублікувала два сториза в Instagram, де постала в красивому образі, пише Politeka.net.

Артистка одягла довгу чорну сукню з глибоким декольте і на тонких бретельках. Бахрома ворушилася внизу при русі і притягувала ще більшу увагу до наряду. Здавалося, що бретельки, ось-ось зісковзнуть з шовкових плечей української знаменитості.

Вбрання підкреслило ідеальні вигини чарівної красуні. Зокрема, не можна не помітити красиві груди, ймовірно, без білизни, тонку талію і пишні стегна.

Співачка сяяла в чорних босоніжках на шпильках і виглядала дуже грайливо: "Як же хороша".

На одному з кадрів Злата наділа джинсову куртку, яку грайливо спустила з плеча. Артистка поворушила головою і пишне волосся тут же піднялося від вітру.

Огневич посміхалася, вона виглядала свіжо і щасливо.

Оскільки кадри були оприлюднені в сториз, шанувальники не змогли відкрито їх прокоментувати. Однак, судячи з інших постів Злати, вона завжди отримує масу компліментів і лайків.

Нагадаємо, Злата Огневич позувала в легкому платті в горошок.

Вбрання з одного боку було скромним, але з іншого - дуже сексуальним. Вся справа в тому, що пікантності образу Злати додало відверте декольте. Ймовірно, співачка вирішила не надягати білизну під одяг.

Раніше ми писали, що Злата Огневич позувала голою, прикриваючись лише подушкою, яку вона пов'язала широким поясом від відомого бренду. Образ красуня вирішила доповнити капелюшком.

«Часу дарма не втрачаю)) Дівчата, приєднуйтесь», - написала співачка.

Варто зазначити, що артистка приєдналася до челленджу з подушкою, які підтримали багато зірок.

Нагадаємо, що грайлива Злата Огневич похвалилася ідеальним тілом в крихітному топі: "Дівчина на мільйон".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич без ліфчика посвітила пікантними місцями на вулиці: "Солодке покарання".

Також Politeka писала, що Злата Огневич обплутала свої красиві форми ланцюгами: "щось неймовірне".