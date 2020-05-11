Актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки серіалу «Величне століття», вразила красою в звичайному житті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, опублікованому знімку Узерлі позує сидячи в чорно-білому вбранні, тримаючи в руках елегантний капелюх. Сам знімок вона ніяк не підписала, проте її прихильники просто вибухнули коментарями до фотографії.

«Як можна бути такою шикарною?», «справжня принцеса», «ти алмаз!», «божественна! Просто краса!», «люблю тебе, Мер'єм», «Суперський пуперский», «неймовірна актриса! Найкраща на світі», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася на весь світ, зігравши Роксолану в серіалі «Величне століття», показала, як виглядає в повсякденному житті.

вона опублікувала Свіжі фотографії на своїй сторінці в Instagram. Красуня була одягнена в легке плаття, прикрашене квітами. На її обличчі практично не було макіяжу, але були помітні результати уколів краси, які робила собі актриса. Узерлі задумливо дивилася вдалину. Варто відзначити, що актриса дуже змінилася і вже не схожа на ту дівчину, яка грала в серіалі.

Незважаючи на це, вона все ще дуже популярна. За 20 хвилин її пост зібрав майже 30 тисяч лайків, а в коментарях їй залишили масу компліментів.

«Люблю вас», «Красуня», «Мер'єм ти найкраща, я тебе дуже люблю», «Наша Хюррем», «Ти найкраща», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі засвітила чарівні ніжки в екстремальному міні: ідеальний ракурс.

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