Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова осоромилася на весь інтернет, показуючи безглузді вправи в спортзалі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Зміцнення м'язів спини-важливий для мене момент. Я дуже люблю фізичне навантаження у балетному або фітнес залі. Але і в домашніх умовах Тренажер можна замінити гумовим еспандером. Завтра покажу, як це робити», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова робить один підхід тяги в блоці на спину, після чого різко підскакує і демонструє розтяжці. Після цього зірка виконує вузьку тягу до спини, після чого знову демонструє розтяжку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ору у голосину!», «Боже, що це за раскоряка!», «Шпагат обов'язково робити після спини», «і пуанти не забувайте одягати, це головний атрибут тренувань, без них гойдаються не ті м'язи», «Расскорячилась», «Смехотааааа», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома балерина Анастасія Волочкова показала чорно-біле фото в незвичній обробці і засвітила зайве.

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичайний знімок, зроблений у рамках спеціальної фотосесії. Волочкова залишилася в одному чорному боді з дуже глибоким декольте на зав'язках.

Так, в цей раз в постановочній зйомці жінка вирішила не приховувати фігуру, якої так пишатися і показала всю себе в дуже відкритому боді, яке ледь прикриває її фігуру – відкрите декольте на шнурівці Анастасія не стала навіть приховувати.

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