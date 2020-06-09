Скандальний російський актор Михайло Єфремов виступив на суді після страшної смертельної ДТП, яку він влаштував у центрі Москви

Увечері 8 червня знаменитий актор опинився в центрі скандалу після того, як вилетів на своєму позашляховику на зустрічну смугу і врізався в інше авто, водій якого пізніше помер від отриманих травм. Спочатку повідомлялося, що Єфремов був п'яним, проте пізніше судмедексперти виявили в його крові і сечі ще й сліди кокаїну і канабіноїдів.

Як з'ясувалося, перед фатальною аварією актор сидів у своєму улюбленому московському пабі.

Увечері 9 червня Єфремова затримали і доставили в суд, де пройшло засідання по його справі. Його першою публічною заявою після трагедії стала фраза «Все це, звичайно, жахливо». В ході слідства актор заявив, що напередодні відбулася «жахлива автоаварія», а також визнав свою провину зі словами: «А куди я подінуся-то?».

Суд відправив актора під домашній арешт на 2 місяці. Під час засідання актор не витримав і розплакався.

У свою чергу, дружина загиблого в аварії росіянина Сергія Захарова заявила, що не має наміру йти на мирову з представниками Єфремова. Вона впевнена, що актор повинен сидіти у в'язниці.

«Я не хочу ніякої мирової, нехай сяде... Хоча б половину з 12-ти посидить», - заявила вона.

Нагадаємо, 56-річний Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння на момент аварії. На камерах спостереження видно, як актор на своєму автомобілі на високій швидкості перетнув подвійну суцільну лінію, вискочив на зустрічну смугу і врізався на повному ходу в вантажівка. До ранку 9 червня потерпілий помер. Відомо, що чоловікові було 67 років, родом він із Рязані, а в столиці працював кур'єром.

У зв'язку зі смертю потерпілого, акторові тепер загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, Єфремов розбився в центрі Москви, прибувають медики: «Сподіваюся, буде жити».

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