Шанувальники Михайла Єфремова заявили про його невинність у ДТП



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опубліковані Telegram-каналом "Mash".

"До Пресненського суду, де чекали перше засідання по справі Михайла Єфремова, підтяглася група підтримки. Якась не дуже адекватна мадам говорить про змову, відсутність актора в тачці і підставного каскадера", - йдеться в повідомленні.

"Єфремова не було за кермом, його взагалі в машині не було, його привезли на другій машині і висадили біля клумби. Те, що нам показують по телевізору - монтаж і нарізка кадрів", - зазначила вона.

Крім того, жінка впевнена, що за кермом був зовсім не актор, а каскадер.

"Чоловік, в якому був Єфремов, не міг зробити це. Він був у неосудному стані", - вважає жінка.

Варто відзначити, попереднє слухання по справі Єфремова відкладено на 30 липня через неявку адвоката актора Ельмана Пашаєва. Крім того, адвокат Михайла Єфремова підтвердив відмову підсудного від визнання провини.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію в центрі Москви. У результаті ДТП загинув водій автомобіля, який влетів актор. Його заарештували, свою провину він визнав.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно...".

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