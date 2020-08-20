Російський співак Олег Газманов потрапив у лікарню в важкому стані

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, відомо, що 69-річний Олег Газманов потрапив до лікарні з важкою формою коронавірусу. Його дружина Марина Муравйова теж захворіла на COVID-19.

Слід зазначити, що пандемія не пройшла повз багатьох зірок шоу-бізнесу. Захворювання люди переносять по-різному - це залежить від віку хворого та наявності у нього інших хвороб та проблем зі здоров'ям.

У російського співака перебіг захворювання був дуже важким, тому його довелося шпиталізувати. Інфекція спровокувала запалення легенів, втрату нюху, підвищення температури, і слабкість. Через це співак зник із соцмереж, хоча раніше досить активно вів свої сторінки. Також відомо, що за період хвороби Газманов схуд на цілих 6,5 кілограм.

Незважаючи на погане самопочуття, в лікарняній палаті російський артист продовжує займатись творчістю і навіть встиг написати дві нові пісні. Зараз, за даними російських ЗМІ, здоров'ю Газманова і його дружини вже нічого не загрожує.

Російські ЗМІ нагадують, що деякі зірки перенесли коронавірус і зовсім без жодних симптомів - наприклад, Філіп Кіркоров.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України.

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