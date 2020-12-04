Відомий український співак Павло Зібров показав свою доньку Діану

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Зіброва у соцмережі.

Так, співак опублікував у своєму акаунті фото з донькою та запитався, коли вона встигла подорослішати.

"Коли ж ти підросла, маленька доня..." - написав він.

На світлині тато та донька позують у гарному вбранні, а Діана ніжно обійняла Зіброва за плече. При цьому можна побачити неймовірну схожість батька і доньки, що також помітили і фоловери співака.

"О, щасливчик! Улюблена донька! Улюблена жінка! Улюблена робота! Просто рай!", "Такі схожі", "Яка краса! Чудове фото", "Дуже схожі, особливо очі", "Час швидко летить", "Файні", "Красуня донечка зі своїм татусем, щасливої долі для неї", "Татова копія, принцеса", "Татусена донечка", "Тато - копія!", "Чудова донечка... Роки летять", "Нехай буде здорова і щаслива", "Дуже класне фото", "Маленька доня - красуня", - пишуть у коментарях.

Не втрималась від коментаря і популярна українська співачка Оля Полякова.

"Гарна", - написала вона.

У відповідь Зібров написав Олі: "Дякую, сонечко".

Нагадаємо, Зібров заступився за російську мову в Україні: "не має значення...".

Раніше Politeka повідомляла, що Зібров виправдався за пісні російською мовою до Дня Незалежності: "тоді і німецькою не можна співати".

Також Politeka писала, що Зібров відповів на невдоволення українців російськомовними піснями: "вони зараз правлять балом".