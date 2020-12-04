Українська співачка Тіна Кароль побувала на званій вечері на кулінарному проекті «Майстер Шеф»

Як передає Politeka.net, фото з заходу з'явилося на одній з фан-сторінок зірки в Instagram. На знімку Тіна сиділа за столом, тримаючи в руках меню. Її волосся було красиво укладено. Виглядала артистка розкішно.

Поруч з Тіною сидів суддя шоу Ектор Хіменес-Браво. Він захоплено дивився на артистку і посміхався. Видно, що співачка полонила його своєю розкішною красою.

Як виявилося, прихід в гості Тіни Кароль став справжнім випробуванням для учасників шоу. Їм дали неймовірно складне завдання. Щоб догодити артистці, потрібно було сильно постаратися.

"Скласти меню і приготувати 21 кулінарний шедевр за дві години нереально, тому частину страв аматори можуть зробити у вигляді заготовок. Переможця обере сама Тіна",-повідомили у фан-акаунті.

В анонсі програми також відзначили, що Тіна Кароль довгий час дотримується кето дієти, тому учасники повинні будуть скласти меню, враховуючи цю особливість. Учасникам доведеться скласти меню на цілий тиждень.

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