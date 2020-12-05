71-річний російський артист Валерій Леонтьєв вразив шанувальників раптово помолоділим виглядом

Фото артиста засвітив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram колега Леон'єва по цеху Микола Басков, передає Politeka.net.

"Головний блондин" російської естради позує разом з легендарним співаком, а третій на знімку – шоумен і співак Олександр Ревва, він же Артур Пирожков.

Відзначимо, що з усієї цієї трійці найбільше уваги привертає саме Валерій Якович. Але справа не стільки в його персоні, скільки – в зовнішності зірки. На знімку він виглядає якщо не молодшим за своїх колег, то мінімум їх однолітком.

На смаглявому обличчі артиста практично не помітні зморшки, його торс підкачаний, а доповнює образ стильне вбрання і товстий золотий ланцюг з великою підвіскою.

Судячи з підпису до фото, артисти зібралися на зйомці програми Андрія Малахова "Привіт, Андрій".

Багатьом пыдписникам здалося, що Валерій Леонтьєв на цій фотографії дуже нагадує співачку Надію Бабкіну. У свої 70 років та в гонитві за молодістю теж активно користується послугами косметологів і не гребує пластичною хірургією, виглядаючи істотно молодше свого віку.

"Леонтьєв виглядає як ваш ровесник з Пирожковим, щось тут не так😂 😂 😂 😂", "навіщо з Леонтьєва жінку виліпили?😁", "Я думала мені тільки здалося, що Валерій Леонтьєв схожий на Надію Бабкіну 😂😂ну вибачте 🤣", "В одного пластичного хірурга обшиваються😏😋", "спочатку подумала, що за жінка в середині🤦♀️", "Чому Леонтьєв так схожий на Бабкіну 🤔", "Бабкіна буде в шоці, побачивши двійник😁", «Реально перестарался!», – пишуть під публікацією фоловери.

Нагадаємо, Леонтьєв в м'ятій "піжамі" ошелешив виснаженим виглядом, з'явилося фото.

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