Після розмови з журналістами зв'язок з чоловіком перервався

Молодший брат легендарного радянського і російського актора Олексія Баталова перебуває в будинку престарілих всупереч своїй волі

Про це журналісти росЗМІ дізналися після того, як 83-річний Михайло Ардов зв'язався з представниками преси.

Чоловік розповів, що кілька років тому рідні буквально виселили його з власної квартири, визначивши в будинок престарілих. Тепер вони не відвідують чоловіка і не відповідають на його дзвінки.

"Я тут, як в'язень, допоможіть. Я навіть родичам зателефонувати не можу. Вони просто не беруть слухавку. До мене ніхто не приходить, я абсолютно самотній", – цитують слова Ардова журналісти.

Будинок престарілих, в якому зараз пербуває брат по матері покійного Баталова, розташований на околиці російської столиці. Коли ЗМІ спробували зв'язатися з адміністрацією установи, там категорично відмовилися коментувати що-небудь. Згодом сам Михайло перестав відповідати на дзвінки, що дало привід припустити: у чоловіка могли забрати мобільний телелефон.

За інформацією ЗМІ, матір Баталова вдруге вийшла заміж за письменника і сценариста Віктора Ардова. У цьому шлюбі і народився Михайло, який на дев'ять років молодший за старшого брата. Він займався публіцистикою, але потім став священиком.

Відзначимо, що проблеми є і у дочки покійного актора. Вона проходить потерпілою у справі про шахрайство, в якому звинувачують Михайла Цивіна і Наталію Дрожжину.

Нібито подружня пара обманом оформила на себе генеральну довіреність, після чого стала розпоряджатися майном вдови актора Гітани Аркадіївни і банківськими рахунками

Микита Михалков, друг покійного актора, зголосився допомогти родині Баталова, найнявши кращих адвокатів.

Олексій Баталов зіграв чимало ролей в кіно, але найбільше запам'ятався глядачам образом Гоші у фільмі "Москва сльозам не вірить". Знаменитий актор помер на 89-му році життя 15 червня 2017 року.

У травні повідомлялося, що Олексій Баталов був госпіталізований в лікарню Москви.

Причиною госпіталізації стало підвищення у актора артеріального тиску. У той же час дружина артиста Гіта Леонтенко уточнила, Баталов знаходиться в лікарні вже два місяці через перелом ноги в двох місцях.

Нагадаємо, як виглядають актори "Москва сльозам не вірить" через 40 років.

Як повідомляла Politeka, оприлюднено передсмертний лист Баталова.

Раніше Рoliteka також писала про те, що відомий російський актор госпіталізований в Москві.