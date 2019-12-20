В мережі розкритикували головну ялинку, яку встановили у центрі Києва

Пост гніву на своїй сторінці у Фейсбуці написала блогер і волонтер Наталя Усупова, яка проживає в центрі столиці.

Вона назвала головну ялинку в центрі міста апокаліпсисом і уточнила, що в "цивілізованих країнах як правило ялинки ставлять у парках, не перекриваючи руху".

Юсупова розповіла, що вчора їй довелося мало не на крові клястися, що живе в цьому районі, так як за її словами поліція стала намертво і перекрили всі заїзди навколо. Все тому, що люди вважають, їм треба припаркуватися як можна ближче до свята життя, а, що там місцевим треба заїхати додому, це їх не стосується.

«Є парк Шевченка, самий центр, поставте там атракціони і будиночки з шашликами по 700 грн за кг. Немає, треба поставити у людей під вікнами, перекрити движ центр по вулиці, ну щоб пробок було більше і щоб ті хто живуть в окрузі не могли виїхати і заїхати додому», - написала блогер.

Юсупова зазначила, що кияни ставлять машини так, що пробка стоїть не рухаючись, евакуатор не може проїхати, все забито « голодними « батьками з їхніми чадами.

«А коли вдарить концерт, взагалі принадність. Народ йде лавиною, при чому більшість не мами з дітьми, а дорослі. Ну як же, хочеться свята, це наше найулюбленіше», - написала вона.

На її пост відгукнулися інші українці, які поспівчували тим, хто живе в центрі міста і порадили на свята їхати куди-небудь.

На її пост відгукнулися інші українці, які поспівчували тим, хто живе в центрі міста і порадили на свята їхати куди-небудь.

«Співчуваю. У центрі жити дуже не просто в будь-якій столиці😥шум від туристів і місцевих до 2-3 ночі , а на вихідні краще взагалі з міста виїжджати-спати нереально», «Район прекрасний, але цей движ, як і на Андріївському, перетворює проживання в роздратування», «Від це як раз і є мерзенний совок - задоволення лохторату. Я виросла на Городецького (Карла Маркса) завжди на свята проривалися додому з паспортами. Машин не було, але були загиджені під'їзди. Не військовий парад , а перетворення центральних вулиць в смітник на свята гидка совкова традиція!», - пишуть люди.

Нагадаємо, Київ прикрасили до новорічних свят, в місті з'явилися блискучі дерева і різнокольорові вогні.

Як повідомляла Politeka, вчителька розповіла дітям, що Санти не існує, і жорстко поплатилася.

Також Politeka писала, що блогер розкрила правду про зйомки «блакитних вогників» у РФ, це суцільний фарс і «гра в щастя».