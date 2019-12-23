Потужний пожежа спалахнула в інтернаті, є загиблі: з'явилися фото страшної трагедії

Під час пожежі в Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті загинули чотири людини, ще троє доставлені в лікарню

Про це повідомив відділ комунікації поліції Луганської області.

У неділю, 22 грудня, 21:09 до Старобільського відділ поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що горить один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

Займання сталося в одній з палат першого корпусу інтернату. Підопічних евакуювали. Пожежу ліквідували через 45 хвилин після повідомлення про загоряння, в 22:55.

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Курс долара на Міжбанку впав ще на дві копійки на продажу, до 23,30 гривень, купівлі знизився на три копійки - до 23,27 гривень за долар на 23 грудня

НБУ зміцнив гривню на 23 грудня. Ціна становить 23,29 гривень за долар.

Таким чином зафіксований черговий мінімум цього року. Минулого разу він був зафіксований 21 грудня, коли давали 2332,5284 гривень за 100 доларів. Нижча ціна була лише чотири роки тому, 13 січня 2016 року, 2326,6758 гривень за 100 доларів.

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У Росії заявили про завершення будівництва Кримського мосту

За словами начальника замовника будівництва Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Кайрата Турсунбекова, залізнична частина так званого Кримського моста готова до прийому перших поїздів.

«Будівництво Кримського моста завершено. Отримано висновок про відповідність об'єкта технічним регламентам та проектної документації, отримано дозвіл на введення в експлуатацію, і, відповідно, залізнична частина транспортного переходу готова до прийому перших поїздів», - заявив він, назвавши це «своєрідним подарунком для жителів півострова».

Перший потяг по мосту рушить з Санкт-Петербурга в Севастополь 23 грудня. Час в дорозі складе 43,5 години. На наступний день планується відправити поїзд з Москви до Сімферополя, який буде їхати 33 години.

Першим поїздом в аннексированный Крим повинен приїхати президент РФ Володимир Путін.

Наголошується, що гарантійний термін служби моста становить 100 років.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

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