Погода в Україні 25 грудня, на Різдво, очікується прохолодною і місцями дуже дощовою

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, найсильніше «заливати» буде у західній України. Вночі там очікується 2-5 тепла. Вдень повітря прогріється до 2-6 за Цельсієм. Сильний дощ супроводжуватиметься мокрим снігом і можливими туманами.

Схожа ситуація буде і на півночі. Жителям цих регіонів варто готуватися до серйозних дощів і 5-7 градусів вдень. Приблизно стільки синоптики прогнозують і на ніч. Аналогічної картина буде і в центральних областях.

У той же час на півдні України дощі будуть менш рясними. Разом з тим, стовпчик термометра вдень покаже 7-10 тепла. Вночі ж буде прохолодніше – близько 4-6 за Цельсієм.

Найхолодніше на Різдво буде жителям східної України. Повітря там як вдень, так і вночі очікується в межах 2-4 тепла. Правда, сильних дощів чекати не варто.

Повідомлялося, що синоптики розповіли українцям, яка погода випаде на Новий рік, 31 грудня.

Згідно з прогнозами, Україна зустріне 2020 рік дуже різноманітно. Сайт "Метеопрог" повідомляє, що напередодні свята варто готуватися до сильних заморозків і дощів.

У Києві 31 грудня 2019 року обіцяють рясні опади - випаде сніг з дощем. Температура може коливатися від -4 до +2 градусів при помірному вітрі.

Як очікують синоптики, в Харкові температура увесь день буде триматися на нульовій позначці термометра, але до ночі може похолодати до -3. При цьому у другій половині дня прогнозують сніг або мокрий сніг.

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