В українських Карпатах на горі Піп Іван сфотографували унікальне оптичне явище – брокенский привид
Відповідне опублікував на своїй сторінці в Facebook рятувальник з Калуша, начальник Явирницкого пошуково-рятувального відділення Василь Фицак. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).
"Попіван. Брокенский привид, тінь обсерваторії", – він підписав фото.
Користувачі з захопленням відреагували на "привида". Пост рятувальника у соцмережі зібрав більше трьохсот лайків і майже тридцять репостов.
Роздягненого Тарзана зняли в самий непристойний момент, кадри вакханалії: "Ох, бідна Наташа"
Дорофєєва в спокусливій позі показала, чим її нагородила природа: «Боже, які...»
Пугачовій знайшли молоду заміну, терпець урвався: названо ім'я наступниці
Брежнєва влаштувала дикі танці у ванній і крупно зганьбилася: "Думає, проживе в любові..."
Зазначимо, що брокенский (або гірський) привид – це рідкісне оптичне явище в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар (туману) в напрямку, протилежному Сонцю. Така тінь може здаватися дуже великий, іноді вона оточена кольоровими кільцями (так звана глорія). Крім цього, привид може рухатися, до того ж абсолютно несподівано, що пов'язано з рухом хмарного шару і коливання щільності хмар. Це незвичайне явище можна побачити в різних гірських куточках світу.
Зазначимо, погода в Україні 26 грудня різко зіпсується з-за того, що країну накриє потужний циклон.
Так, по всій країні буде невеликий дощ. Лише на Закарпатті та Прикарпатті буде йти мокрий сніг. Також можливий туман.
На західній Україні очікується 1-5 тепла вдень. Вночі стовпчик термометра покаже від -1 до +3 за Цельсієм.
Найхолодніше буде на сході. Денні 2-5 тепла перетворяться в -1+5 градуси вночі.
У Києві синоптики прогнозують невеликий дощ і денні 3-6 тепла. Вночі повітря охолоне до 2-5 за Цельсієм.
Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.
А ще Politeka писала, що погана погода розірве Україну на шматки.
Також Politeka повідомляла, погода готує мерзенний сюрприз, новорічний настрій скасовується.