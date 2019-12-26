В українських Карпатах на горі Піп Іван сфотографували унікальне оптичне явище – брокенский привид

Відповідне опублікував на своїй сторінці в Facebook рятувальник з Калуша, начальник Явирницкого пошуково-рятувального відділення Василь Фицак. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

"Попіван. Брокенский привид, тінь обсерваторії", – він підписав фото.

Користувачі з захопленням відреагували на "привида". Пост рятувальника у соцмережі зібрав більше трьохсот лайків і майже тридцять репостов.

Зазначимо, що брокенский (або гірський) привид – це рідкісне оптичне явище в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар (туману) в напрямку, протилежному Сонцю. Така тінь може здаватися дуже великий, іноді вона оточена кольоровими кільцями (так звана глорія). Крім цього, привид може рухатися, до того ж абсолютно несподівано, що пов'язано з рухом хмарного шару і коливання щільності хмар. Це незвичайне явище можна побачити в різних гірських куточках світу.

Зазначимо, погода в Україні 26 грудня різко зіпсується з-за того, що країну накриє потужний циклон.

Так, по всій країні буде невеликий дощ. Лише на Закарпатті та Прикарпатті буде йти мокрий сніг. Також можливий туман.

На західній Україні очікується 1-5 тепла вдень. Вночі стовпчик термометра покаже від -1 до +3 за Цельсієм.

Найхолодніше буде на сході. Денні 2-5 тепла перетворяться в -1+5 градуси вночі.

У Києві синоптики прогнозують невеликий дощ і денні 3-6 тепла. Вночі повітря охолоне до 2-5 за Цельсієм.

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