Дві людини потрапили в лікарню

П'яні бойовики «ДНР» увірвалися в громаду польської католицької церкви в окупованій Макіївці і вчинили там дебош

Все сталося 25 грудня під час Різдвяного святвечора, повідомляють у групі «Макіївка. Підслухано».

Скрін повідомлення опублікував у своєму блозі в Twitter користувач під ніком Донецький Чебуратор, передає Politeka.

Згідно з інформацією, група озброєних бойовиків жорстоко побили парафіян. За словами настоятеля Павла, дві людини потрапили до лікарні у важкому стані. Крім цього «вояки» розламали вертеп.

Наслідки були б ще серйознішими, якби патруль місцевої «народної міліції ДНР» не знешкодив нападників, йдеться в пості.

Відзначимо, що подібна інформація, як правило, передається з вуст в уста і в офіційну пресу «республік» не потрапляє.

««Сребрениця» вже почалася», – прокоментувала публікацію користувач Олена Опришко.

Раніше ми писали про те, що Україні пригрозили повним поглинанням з боку Російської Федерації, якщо вона не визнає ідею «руського миру».

Нахабними погрозами територіальній цілісності пострадянських країн вибухнув один з перших ватажків терористів «ДНР» Олександр Казаков.

Козаков почав звинувачувати Україну в тому, що вона нібито не може зрозуміти концепцію «руського миру» і рух італійського іредентизму, адже він полягає в тому, що всі об'єднання італійського народу складуть єдину італійську державу під гаслом «де італійська мова – там Італія».

Нагадаємо, бойовик "ДНР" видав правду про секретну в'язницю в Донецьку.

Як повідомляла Politeka, з'явилися фото зруйнованого росіянами Донбасу.

Також Politeka писала, що ватажки «ДНР» перестали приховувати свої багатства, в мережу злили показове фото.