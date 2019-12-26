Україна завтра опиниться, як то кажуть, між двох, а то й трьох «вогнів»

Погода не балує українців передноворічним атмосферним сніжком, проте опадів останнім часом – вистачатиме

Про це пише Politeka.net з посиланням на прогноз народного синоптика Наталки Діденко у Facebook:

«Україна завтра опиниться серед різних фаз опадів. Прогноз при подібній синоптичній ситуації давати непросто. Адже десь трохи гойднеться температурний маятник і вже дощ перебіжить у табір мокрого снігу», - пише синоптик.

Так 27 грудня найбільша ймовірність снігу та мокрого снігу буде в західних областях України:

«Там - чи не найхолодніше, протягом дня 0 - +3 градуси. Температура повітря +2 - +5 градусів очікується на решті території, на Півдні та Сході – тепліше від +4 до +8». Завтра всюди, окрім заходу країни, більше дощитиме:

«Або буде туман із мрякою. Вітер північно-західний, поривчастий», - додає синоптик.

У столиці України 27 грудня також слід чекати дощів - максимальна температура повітря близько +2 градусів:

«За такої невисокої температури, при її навіть незначному зниженні дощ може перейти у мокрий сніг».

Відомо також, що до кінця тижня в Україні втримається волога погода:

«Періодично дощ та мокрий сніг, похолодає до невеликих «мінусів». Але вже 31 грудня - 1 січня знову очікується потепління.

Повідомлялося також, що синоптики розповіли українцям, яка погода випаде на Новий рік, 31 грудня.

Згідно з прогнозами, Україна зустріне 2020 рік дуже різноманітно. Сайт "Метеопрог" повідомляє, що напередодні свята варто готуватися до сильних заморозків і дощів.

У Києві 31 грудня 2019 року обіцяють рясні опади - випаде сніг з дощем. Температура може коливатися від -4 до +2 градусів при помірному вітрі.

Як очікують синоптики, в Харкові температура увесь день буде триматися на нульовій позначці термометра, але до ночі може похолодати до -3. При цьому у другій половині дня прогнозують сніг або мокрий сніг.

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