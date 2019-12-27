Улюблений співак російського президента Володимира Путіна, лідер групи "Любе" Микола Расторгуєв постане перед судом



Як передає Politeka.net, про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Річ у тім, що в минулому році його благодійній організації був виписаний штраф, який донині так і не був сплачений.



У 2018 році Микола Расторгуєв не подав звіт в Пенсійний фонд Російської Федерації, за що був «нагороджений» штрафом в розмірі 20 тисяч рублів. Досі артист так і не спромігся оплатити цю невелику суму штрафу, у зв'язку з чим ПФ РФ вирішив звернутися до суду.



Раніше соратник Путіна заявив, що український уряд спотворює історію, і на цій "брехні" вже виросло ціле покоління. Расторгуєв уточнив, що у світлі нинішніх подій між РФ і Україною населення обох країн не зможе примиритися ще дуже довгий час.

На питання про те, чи може поновитися дружба між росіянами та українцями, лідер "Любе" відповів: "найближчим часом ми не зійдемося! Хіба що у віддаленій перспективі".

Раніше повідомлялося, що лідер відомої російської групи «Любе» Микола Расторгуєв влаштував надзвичайну подію на Кримському мосту під час зйомок кліпу. Неприємний інцидент стався в понеділок, 16 липня. В той день зйомки нового кліпу групи проходили прямо на мосту, побудованому окупантами. Для того, щоб знімальна група змогла працювати спокійно, було вирішено повністю перекрити одну зі смуг руху, паралізувавши транспортний потік.



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