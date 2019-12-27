Народний депутат від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков знову опинився в епіцентрі скандалу через порушення правил паркування автомобіля

Фотокомпромат у групі «Це Кривий Ріг, дитинко», опублікував користувач Олександр Ігнатенко, передає Politeka.

«Юзік припаркувався біля "Кіптяви і Баклажана" Права за сало?)», – підписав він пост.

Під публікацією розгорілася неабияка дискусія. Якщо одні засуджували нардепа, то інші писали в стилі «хто зараз взагалі законів дотримується?».

«Йому можна...», «Гнати цього Юзіка сс**ними ганчірками! Дістав уже. Думає, раз кент презик, то все можна. Він тепер тут цар і бог», «Юзіку тепер все можна!!!))))», «Яка х** різниця?? за собою краще дивіться)) пі***ць всі цікаві прям)) завидно чи що?? пів України права за сало або за гроші і що тепер?», «Нардеп кладе на закони, а ти його ще і виправдовуєш? Чи ти так, чисто на зарплаті?», – йдеться у коментарях.

Корявченков вже оскандалився порушенням ПДР 10 грудня, коли вирішив відвідати місце страшної пожежі в знаменитому будинку Асвадурова, що забрала життя 12 людей.

Він залишив свій білий Prada посеред вулиці, і пожежна машина не змогла проїхати на територію розчищення. Нардеп побачив це, побіг до свого авто, сів, і більше його ніхто не бачив.

Паркування слуги народу #Слуганароду може ж так паркуватися, чом би й ні. Прикметно, що відео якраз з Одеси і там присутня пожежна машина. Gepostet von Рагу.лі am Freitag, 13. Dezember 2019

Відео конфузу облетіло мережу, викликавши шквал критики на адресу парламентаря.

Нагадаємо, слуга народу розкрила свої таємні бажання прямо в Раді.

Як повідомляла Politeka, рідкісні фото скандального "Юзіка" потрапили в мережу.

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