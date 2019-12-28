Вітати один одного листівками — давня, але гарна традиція, яка актуальна і сьогодні. Крім звичайного сухого тексту або хитромудрого віршика, в листівці передбачається гарний малюнок, що відображає всю суть свята і його настрій.
Новий рік традиційно зустрічається в ніч з 31 грудня на 1 січня. Таку традицію запровадив великий давньоримський імператор Гай Юлій Цезар у 46 році до нашої ери. Сам день присвячувався богу всіх початків — Янусу. В ті часи багато народів зустрічали Новий рік по закінченню зими, приблизно в середині березня.
Сьогодні ми знаємо це свято як вечір великого застілля і подарунків, зеленої прикрашеної ялинки, бенгальських вогнів, феєрверків, гірлянд. Одним із головних атрибутів Нового року є поздоровлення. Вони приймають форму прози, віршів або листівок. Вашій увазі пропонуємо список гарних новорічних листівок-привітань.
Готові листівки з привітанням до Нового року
Вдало вибрати листівку не складно, головне точно розуміти, кому вона адресується. Є універсальні, добрі новорічні картинки, є специфічні, які, наприклад, підійдуть тільки кращому другові чи подрузі. Є й такі, які можна подарувати тільки сім'ї. Деякі листівки можна надіслати через месенджер, СМС або роздрукувати на папері (у цьому випадку варто вибирати зображення високої якості). Розглянемо кілька прикладів.
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Для сім'ї, звичайно, краще вибирати ідеальну листівку, яка одним своїм виглядом показує любов і турботу, віддає тепло, любов, ласку. На зображенні повинен бути невеликий красивий вірш.
Далеко не всі люблять довгі вірші і складні побажання на Новий рік в листівках. Гарне зображення і скромне «Нехай збуваються мрії» вистачить для переважної більшості друзів, знайомих, колег. Прояв уваги — серце подібного роду привітань, яке відмінно проявляється і в мінімалізмі.
Ось ще один приклад красивої мінімалістської листівки, без надмірностей і об'ємного тексту.
Ну як же без символу 2020 року — білого пацюка. Листівка з зображенням гризуна — одна з найпопулярніших, особливо серед молоді. Її можна використовувати як самостійне привітання, доповнити текстом (віршем чи прозою), а також відправити у комплекті з іншого листівкою. У будь-якому випадку, адресат залишиться задоволений.
Красивий вірш на листівці — запорука вдалого привітання. І нехай на тлі будуть банальні атрибути Нового року (ялинка, подарунки, кульки), приємні слова зроблять свою справу.
Супровідний текст до листівки
Часом буває дуже складно знайти відповідну листівку з гарним текстом. Що в такому випадку робити? Вибрати вітальну картинку без віршів і прози, і в супровідному листі написати все, що хочеться. Так, під красивим зображенням, можна написати невеликий віршик:
З Новим роком тебе я вітаю,
Чуда й доброї казки бажаю!
І удачі, і кар'єри,
Щоб кіно мав до прем'єри!
Щоб на свято цілий день,
Радісно співав пісень.
Щоб куди ти не пішов,
Всюди щастя там знайшов.
Такий мікс картинки і тексту оцінить будь-який друг. Але якщо потрібно привітати велику кількість людей, то необхідно шкукати нейтральний (універсальний) красивий вірш-привітання:
Новий рік до нас біжить,
Дід Мороз уже летить.
Зустрічаймо їх скоріш,
Заспіваємо цей вірш.
Новий рік мерщій прийди,
Дід Мороз у гості зайди,
Снігу до свята до нас завези.
Подарунків побільше ти нам принеси,
Вам бажаю щоб всі мрії,
Неодмінно здійснились, а з ними й надії.
Близьким людям завжди хочеться подарувати щось максимально тепле, миле, що зможе змусити посміхнутися і відчути любов, турботу. Так само і з віршем, він повинен сповна передати атмосферу і дух Нового року, Різдва, зимового чудового настрою.
Хай сніжинки з неба летять,
Подарунки на ялинці весять.
Діти повсюду радіють,
Дорослі про щось також мріють.
Щиро бажаю тобі,
Те, що хочу я й собі.
Колег по роботі і простих знайомих можна привітати листівкою в прозі. Все так само, як і з віршами, тільки на місці супровідного тексту невелике привітання. Наприклад: «Шановний Іване Петровичу! Щиро вітаю тебе з Новим роком! Бажаю побільше радісних моментів, щоб життя було насиченим і приємним. Щоб здоров'я було міцніше будь-якого металу, а віра ніколи не покидала. Щоб сім'я була в достатку, а неприємності обходили стороною. Нехай символ білого пацюка принесе стабільність і впевненість у завтрашньому дні!".
Ось ще приклад новорічного поздоровлення в прозі: «З Новим роком, дорогий друже! Хочу побажати тобі в 2020 виконання найзаповітніших ідей, щоб збувалися всі світлі мрії! Нехай на заваді не стоять перепони, а символ білосніжного щура веде потрібною дорогою, прямо до щастя. Бажаю, щоб тепло та затишок були у тебе в домі, а рідні завжди посміхалися та раділи.
Саморобні листівки до Нового року
Традиція готувати листівки власними руками з кожним роком зникає у зв'язку з динамічним розвитком електронних технологій. Але цінність таких виробів значно зростає. Зазвичай, такі листівки готуються таким шляхом: береться лист паперу або картону, підбирається тематична нарізка з журналів (ялинки, Дід Мороз, гірлянди, сніжинки), і потім все це добро гармонійно клеїться. Всі порожні поля можна зафарбувати нейтральними кольорами фломастерів або олівців. Не варто забувати про красиві написи: «З новим роком», «Вітаю, щастя радості бажаю» і т.д. Вірші вітаються, але не дуже великі.
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