Україна здобула гучну перемогу над російським "Газпромом": час розплати настав

Російський «Газпром» виконав рішення Стокгольмського арбітражу і перерахував на рахунки України кілька мільярдів доларів.

Інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський.

«Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпром» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках - відповідно з досягнутими домовленостями», - йдеться в повідомленні.

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Зарплати і соціальні виплати українці отримуватимуть по-новому через рішення чиновників. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За словами чиновника, тепер українці зможуть самі вирішувати, на яку картку буде приходити заробітна плата, пенсія або державна соціальна допомога.

Уточнимо, що подібною можливістю працівники могли користуватися і зараз, але тільки де-факто. Підприємці, як правило, не могли виконувати вимоги, оскільки зміна банку для виплат ускладнювала нарахування зарплати. Наразі ж ситуацію закріпили на законодавчому рівні.

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В інтернет-мережі з'явилися перші кадри новорічного привітання президента України Володимира Зеленського, яке значно відрізняється від привітань попередників.

Так, президент був у сірій водолазці і темному піджаку. Разом з ним вітати українців прийшли зірки і інші політики. Серед них була Тіна Кароль, Монатік, Василь Вірастюк, Руслан Стефанчук, Леонід Кравчук, Руслан Хомчак та інші.

Уточнюється, що самі присутні на запису новорічного привітання, яке проходило 25 грудня, неохоче розповідають про це. Зокрема, головний стронгмен України відмовився розповідати будь-які деталі до випуску ролика.

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