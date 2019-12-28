Російські найманці можуть повернутися в Україну, адже будуть знати, що їх все одно виміняють назад

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив громадський активіст Іван Лозовий.

За його словами, обмін полоненими повинен стосуватися військовополонених, учасників російсько-української війни.

"Тепер же йдеться про вбивць Небесної сотні, навіть про трьох злочинців, засуджених до довічного ув'язнення, які організували вибух 22 лютого 2015 року в Харкові. Їх відпускають, щоб вони могли виїхати в Росію", - обурився активіст.

Крім того, він підкреслив, що вони не можуть підлягати ніякому обміну з Росією.

"Можна допустити, чисто гіпотетично, що завтра хтось застрелить когось із відомих, добрих патріотів України. Тоді українська влада звільнить цього вбивцю в обмін на якогось українського кінорежисера або журналіста, які мали необережність поїхати в Росію?", - задається питанням активіст.

Також він зазначив, що такий згубною політикою українська влада надає карт-бланш Путіну, який зможе контролювати ситуацію всередині самої України.



Раніше блогер Сергій Марченко заявив, що передача Росії «беркутівців», які брали участь у розстрілі людей у Києві, символізує остаточне припинення справи Майдану.

За його словами, в суді прокурори відверто підіграють затриманим, яких повинні передати Росії в рамках масштабного обміну полоненими в кінці року.

«За одну з найстрашніших трагедій нашої країни, коли в центрі Києва захисники Януковича розстрілювали Майдан бойовими патронами, не сяде ніхто», - обурився блогер.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна і РФ домовилися про гнучку формулу обміну полоненими, який може відбутися вже 29 грудня.

Відзначається, що в обміні братимуть участь Україна і підконтрольні Кремлю терористи "Л/ДНР", а сторони в рамках процесу передадуть одна одній понад 200 осіб.

27-28 грудня сторони планують скласти остаточні списки, після чого Україна і Росія затвердять остаточну формулу обміну.

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