Зеленський зустрів полонених в Борисполі з літака і провів прес-конференцію

Володимир Зеленський зустрів українців в аеропорту, а потім поговорив з пресою. Він зазначив, що головне, що українці вдома. Про це пише Politeka.

"Добрий вечір, шановні українці. Я хочу привітати всіх українців. Я не знаю, як це назвати. Найголовніше, це люди вдома. Перша частина, про що домовлялися в нормандському форматі, виконана. Ми повернули наших людей, звільнені 81 людина. 76 зараз в Україні. Шість залишилися на тимчасово окупованій території, так як там їхні родини, якщо вони захочуть приїхати сюди, ми їм забезпечимо все, що їм потрібно", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців в аеропорту «Бориспіль». Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців в аеропорту «Бориспіль». Gepostet von Офіс Президента України am Sonntag, 29. Dezember 2019

Президент розповів і про те, що в Росії і Криму ще багато українців.

"Ми розуміємо, що дуже багато наших людей на території Російської Федерації. І багато з Криму перевезених. Це інше питання, яким ми теж зайняті.", - додав Зеленський.

Президенту довелося відповідати на питання про беркуті. Зеленський заявив, що такими були умови обміну.

"Так, це умови всіх на всіх в цьому обміні. Ми забирали наших героїв. Я вважаю, що це було складне рішення, рішення політичне. Я вважаю, що наші військові, наші журналісти, вони всі герої.", - сказав Зеленський.

наприкінці президент заявив, що він готовий був віддати навіть 100 беркутівців заради одного українського розвідника. Цікаво, що це умова обміну, з беркутом, приховували.

"Якщо б вони залишилися, то ми б не отримали наших розвідників, не отримали б хлопців, які захищали Дебальцеве. Для мене вони герої. А якби ми залишили беркутівців, якби було рішення суду, то вони отримали б п'ять років. Ми повертаємо живих людей. Я вам більше скажу, якщо б у мене було ще 100 беркутівців, і мені б запропонували одного розвідника. Я б їм віддав 100 беркутівців і повернув би живого розвідника.", - сказав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що українці влаштували акцію протесту під будівлею Лук'янівського СІЗО із-за майбутнього обміну полоненими.

Як відомо, суд під особисте зобов'язання відпустив колишніх бійців "Беркута", обвинувачених у розстрілі активістів Революції Гідності.

Колишніх силовиків готують до обміну з окупаційними формуваннями "Л/ДНР", і це викликало обурення серед українців, які вирішили влаштувати справжній бунт під Лук'янівським СІЗО.

Нагадаємо, названі прізвища всіх звільнених

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