Звільнені з полону бойовиків українці розповідають, що їх побратими все ще залишаються в заручниках

Так, українець Василь Савін заявив у коментарі "Громадскому радіо", що полонені, які сиділи з ним в Макіївській колонії не потрапили на обмін.

За його словами, в підвалах окупантів залишаються українці:

Володимир Синюков,

Павло Корсун, військовий,

Максим Тимофєєв, інвалід другої групи,

Олександр Шелест,

Сергій і Дмитро Караберюш,

Твердий, Самдулов, Матюшенко,

Горобець Василь,

Геннадій Матвійчук – шахтар, якого зламаний хребет.

Чоловік додав, що так звана омбудсмен бойовиків Морозова приїжджала перед обміном до полоненим українцям. Савін поставив їй питання, чому немає підтвердження про обмін інших полонених. Вона відповіла, що якщо підтвердить, "то Україна може не віддати тих, кого треба бойовикам".

Подібну заяву зробив і звільнений військовослужбовець Кім Дуванов.

«Але є такі, кого не відпустили. Дуже шкода, що так вийшло. Вони дуже сподівалися, дуже чекали. Уявіть, коли останні три доби нас збирали. Уявіть, що відчували люди, які чекали обміну, які просиділи там довше, ніж я. На них неможливо дивитися без сліз", – розповів військовий.

Сам Дуванов пробув у полоні більше семи місяців. Він був захоплений терористами на блокпосту під Донецьком, куди випадково заїхав грузовик українських військових.

Разом з Дувановым бойовики відпустили військових Олександра Геймура і Бориса Пундора, які брали участь у фатальний поїздці.

Також звільнені полонені розповіли, що крім офіційних тюрем, в так званій "ДНР" є і приховані. За словами Савіна, бойовики постійно катують і вибивають свідчення полонених.

«Там Середньовіччі, де катують, вибивають свідчення. Коли Путін бреше, що там немає в'язниць, хочеться плюнути в екран», – сказав він.

Нагадаємо, названі прізвища всіх звільнених

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